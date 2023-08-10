Salih Korkmaz, 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor

Dünya şampiyonu milli sporcu Salih Korkmaz, "Hedefim 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak. Bu müsabakalar 2024 Paris Olimpiyatları için kota veriyor. Olimpiyatlara katılacağımıza dair tereddüdümüz yok" dedi.

2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları, Çin'in Chengdu kentinde düzenlendi. Erkekler 20 kilometre yürüyüş branşı finalinde 1.23.40 derece elde eden Salih Korkmaz (27), bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. 10 yılı atletizmde olmak üzere yaklaşık 17 yıldır sporun içerisinde olan Korkmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası için hazırlıklarına Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) start verdi. Beden eğitimi öğretmenliği yapan ve aynı zamanda spor bilimleri alanında lisans eğitimi gören Korkmaz, hazırlıklarına ve hedeflerine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"HAVA KOŞULLARI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ AMA ALTIN MADALYAYI ALABİLDİK"

Daha önce katıldığı dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Korkmaz, yürüyüş branşında son yıllarda büyük aşama kaydedildiğini belirtti. Son katıldığı 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda kazandığı altın madalyayı değerlendiren Korkmaz, "20 kilometre yürüyüş branşı teknik istiyor. Sadece dayanıklılık ve güç yetmiyor. Her 100 metrede bir hakemler var. Orada iyi bir başarı elde edebilmek için teknikle birlikte dayanıklı olmak gerekiyor. Orada 30 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta ve yüzde 90'a yakın bir nemde mücadele ettik. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan, son dünya ve olimpiyat şampiyonları olan Çin ile mücadele ettik. Özellikle hava koşulları bizi çok etkiledi ama orada altın madalya alabildik. Bu ülkemiz için iyi bir sonuç oldu" dedi.

"KAZANDIĞIM ŞAMPİYONLUK BANA GÜÇ VERDİ"

Hedefinin 19 Ağustos'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu müsabakalar 2024 Paris Olimpiyatları için kota veriyor. Olimpiyatlara katılacağımıza dair tereddüdümüz yok. 2020'den kalan bir hesabımız var. Bir sakatlık geçirmiştim, o nedenle bu sefer güzel sonuçlar elde ederek madalya ile taçlandırmak istiyorum. Dünya şampiyonasında kazandığım şampiyonluk bana büyük bir güç verdi. 2024 için de inşallah devamı gelecek" diye konuştu.