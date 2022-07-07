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Son dakika haber: Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'yı transfer etti

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Son dakika haber: Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'yı transfer etti

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

AA / Fikret Kavğalı - Spor

Adana Demirspor Trabzonspor Spor Haberler Son Dakika

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