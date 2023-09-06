Salih Çolak Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı
Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği, Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şampiyona Ankara'da gerçekleşti ve final müsabakasında İznik Belediyespor'u mağlup ettiler.
Salih Çolak Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği ulaştı.
Şampiyona, 7 takımın katılımıyla Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda gerçekleşti. Final müsabakasında Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği ile İznik Belediyespor karşılaştı.
Rakibini 3-1 mağlup eden Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği, organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.
Şampiyonanın üçüncülük maçında ise Kemer Sarp ile 2019 Gözde takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı galibiyetle tamamlayan Kemer Sarp, üçüncü oldu.
Kaynak: AA / Spor