Salih Çolak Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı

Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği, Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şampiyona Ankara'da gerçekleşti ve final müsabakasında İznik Belediyespor'u mağlup ettiler.