Haberler

Mohamed Salah ve Robertson'dan Liverpool'a duygusal veda

Mohamed Salah ve Robertson'dan Liverpool'a duygusal veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un yıldızları Mohamed Salah ve Andrew Robertson, sözleşmelerinin sona ermesiyle kulübe veda etti. Anfield'da düzenlenen özel koreografi ve plaket töreniyle duygusal anlar yaşandı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile Andrew Robertson, tarihi başarılar elde ettikleri kulüpte son maçına çıkarken duygusal anlar yaşandı.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Liverpool, evinde Brentford ile karşılaşırken müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi 58. dakikada Curtis Jones'un golüyle öne geçerken, 64'te Kevin Schade beraberlik golünü kaydetti. Liverpool, sezonu beraberlikle tamamlarken, Mohamed Salah ile Andrew Robertson için de anlamlı bir maç oldu. Sözleşmeleri sona eren Salah ve Robertson için Anfield tribünlerinde özel olarak koreografi hazırlandı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ve bu sezona da galibiyet serisiyle başlayan Arne Slot'un öğrencileri daha sonrasında inişli-çıkışlı performans sergiledi. Kırmızılar sezonu 17 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyetle 60 puan toplayarak 5. sırada bitirdi.

2017 yazında takıma dahil olan Salah, hem bireysel hem kulüp bazında tarihi başarılara imza attı. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olurken, Liverpool formasıyla 442 maçta ter döktü. Salah, 257 gol, 123 asistlik performans sergilerken, 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı ve söz konusu sezonlarda en önemli oyunculardan oldu. Salah, Liverpool'da 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken toplamda 9 kez kupa sevinci yaşadı.

Takımın İskoç yıldızı Andrew Robertson da Liverpool'a veda etti. Tribünlerin kendisine desteğine alkışlarla yanıt veren 32 yaşındaki oyuncuya kulübün efsaneleri de plaket takdim etti. Robertson da 9. sezonunu geçirdiği İngiliz ekibinde 378 maça çıktı ve 14 gol, 69 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
'Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi çok uzun! İşte kalemi kırılan isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı
Adana'da sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı

Sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen genci kurşun yağmuruna tuttular
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

Transfere 339 milyon Euro harcayıp Avrupa kupalarına bile kalamadılar
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

CHP'yi ne zaman kurultaya götürecek? Niyeti çok farklıymış
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı