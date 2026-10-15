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Salah, Trabzonspor'un KuPS Kuopio'yu 4-2 yendiği maçta Avrupa'daki ilk golünü attı

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 mağlup etti. Bu maçta Muhammed Salah, bordo-mavili formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarken 1 gol ve 1 asistle resmi maçlarda 8 gol ve 4 asiste ulaştı.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, bordo-mavili formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında 7 gol ve 3 asistle Trabzonspor'un 16 golünün 10'unda skor katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, KuPS Kuopio maçında skor katkısı vererek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 golü bulunan Salah, Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Trabzonspor'daki skor katkıları

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray maçında 'hat-trick' yaparak gol sayısını 7'ye yükseltirken gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Salah, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Samsunspor maçlarında da birer asistle takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

Resmi maçlarda 8 gol, 4 asiste ulaştı

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla gol ve asistlerine devam etti.

KuPS Kuopio maçında 1 gol ve 1 asist yapan Salah, resmi maçlarda 8 gole ve 4 asiste ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında 7 golle Amed Sportif Faaliyetler'den Orban ile birlikte zirveyi paylaşan Salah, performansını Avrupa maçlarına da taşıdı.

Tüm tribünler alkışladı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a tribünlerdeki tüm taraftarların sevgisi dikkati çekti.

Maçın ikinci yarısında oyundan çıkan Salah'ı, Finlandiyalı taraftarların da alkışladığı gözlendi.

Kaynak: AA
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