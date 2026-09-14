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Salah’tan Trabzon turu

Salah’tan Trabzon turu
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Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili takımın yoğun maç ve antrenman temposundan fırsat bulduğu sırada Trabzon’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili takımın yoğun maç ve antrenman temposundan fırsat bulduğu sırada Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Mısırlı yıldız, Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra yaylalara çıkarak temiz havanın ve doğanın keyfini çıkardı.

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Mohamed Salah, Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Maçka'yı ziyaret etti. Salah'ın ilk durağı, sarp kayalıkların üzerine kurulu tarihi Sümela Manastırı oldu. Tarihi ve kültürel yapısıyla Trabzon'un simge turizm noktaları arasında yer alan Sümela Manastırı'nı gezen Salah, bölgenin doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı buldu.

Şehrin kalabalığından yaylalara

Sümela ziyaretinin ardından rotasını Trabzon'un yaylalarına çeviren Mısırlı yıldız, burada doğayla iç içe zaman geçirdi. Temiz havanın ve Trabzon'un eşsiz yayla manzarasının tadını çıkaran Salah, futbolun yoğun temposundan kısa süreliğine uzaklaşarak moral depoladı.

Trabzonspor taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Salah'ın Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmesi, yıldız futbolcunun şehri yakından tanıması açısından da dikkat çekerken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise büyük beğeni kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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