"Sakın" diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Avrupa'dan teklif alan milli futbolcu İsmail Yüksek için net bir tavır sergiledi. Saran, gelen tekliflere kapıyı kapattı ve 'Teklif dahi getirmeyin' mesajını verdi. Fenerbahçe'nin, Yüksek'i takımda tutmak istediği ve ayrıca ikinci kaptanlık vermeyi planladığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre aldı ve 1 gol, 1 asist ile katkı sağladı.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, takımın önemli isimlerinden İsmail Yüksek'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtildi.
TEKLİF DAHİ GETİRMEYİN TALİMATI
A Spor'da yer alan habere göre, Başkan Sadettin Saran'ın Avrupa'dan gelen tekliflere kapıyı kapattığı aktarıldı. Haberde, Saran'ın İsmail Yüksek için, "Teklif dahi getirmeyin. Bizimle yola devam edecek." görüşünde olduğu ve oyuncu için net bir karar verdiği kaydedildi.
KAPTANLIK PLANI DA GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin ayrıca İsmail Yüksek'e kaptanlık vermeyi planladığı belirtildi. Milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerde ikinci kaptan olması yönünde bir düşünce olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre aldı. İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist ile katkı sağladı.