'Sakın' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, takımın önemli isimlerinden İsmail Yüksek'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

TEKLİF DAHİ GETİRMEYİN TALİMATI

A Spor'da yer alan habere göre, Başkan Sadettin Saran'ın Avrupa'dan gelen tekliflere kapıyı kapattığı aktarıldı. Haberde, Saran'ın İsmail Yüksek için, "Teklif dahi getirmeyin. Bizimle yola devam edecek." görüşünde olduğu ve oyuncu için net bir karar verdiği kaydedildi.

KAPTANLIK PLANI DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin ayrıca İsmail Yüksek'e kaptanlık vermeyi planladığı belirtildi. Milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerde ikinci kaptan olması yönünde bir düşünce olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre aldı. İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist ile katkı sağladı.