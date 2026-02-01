Haberler

Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'e Rayo Vallecano karşılaştığı maçın başında Jude Bellingham'dan kötü haber geldi. Maçın 9. dakikasında topa doğru depar attığı esnada adalesini tutarak sakatlık yaşayan İngiliz futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Jude Bellingham, Real Madrid ile Rayo Vallecano arasındaki maçın 9. dakikasında sakatlandı.
  • Jude Bellingham, sakatlık sonrası sahada gözyaşlarına hakim olamadı ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
  • Jude Bellingham, bu sezon 27 maçta 6 gol ve 4 asist yaptı.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano, Santiago Bernaberu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

JUDE BELLINGHAM SAKATLANDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham henüz maçın 9. dakikasında kötü bir sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcu, topa doğru depar attığı esnada adalesini tutarak yerde kaldı.

Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARIYLA SAHADAN AYRILDI

Yaşadığı sakatlık sonrası üzüntüsü kameralara yansıyan Jude Bellingham, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. İngiliz orta saha, yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 27 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız, bu maçlarda takımına 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti

Juventus, Nesyri ve Duran'ın ardından gözünü Cimbomlu yıldıza dikti
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama

Epstein skandalında adı geçen Türkiye'deki okuldan açıklama var
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı

Müslüman başkana soğuk duş! Annesinin fotoğrafı da ifşa oldu