Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Real Madrid'e Rayo Vallecano karşılaştığı maçın başında Jude Bellingham'dan kötü haber geldi. Maçın 9. dakikasında topa doğru depar attığı esnada adalesini tutarak sakatlık yaşayan İngiliz futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.
- Jude Bellingham, Real Madrid ile Rayo Vallecano arasındaki maçın 9. dakikasında sakatlandı.
- Jude Bellingham, sakatlık sonrası sahada gözyaşlarına hakim olamadı ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
- Jude Bellingham, bu sezon 27 maçta 6 gol ve 4 asist yaptı.
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano, Santiago Bernaberu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
JUDE BELLINGHAM SAKATLANDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham henüz maçın 9. dakikasında kötü bir sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcu, topa doğru depar attığı esnada adalesini tutarak yerde kaldı.
GÖZYAŞLARIYLA SAHADAN AYRILDI
Yaşadığı sakatlık sonrası üzüntüsü kameralara yansıyan Jude Bellingham, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. İngiliz orta saha, yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 27 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız, bu maçlarda takımına 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.