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Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama

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Dün oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Icardi, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" dedi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Arjantinli yıldız'ın açıklamasında, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" ifadelerini kullandı.

Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıali gedizli:

Biz öyle büyük bir takımız ki hiçkimse şimdi sırasımı veya yine sakatlandı bak demiyor sadece üzülüyor ve iyileşmesi ve başına gelenler için dua ediyoruz

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Haber YorumlarıYunus Akcan:

Sakatlığı da numaradan gavatın. Kafasını toplamak ve daha iyi düzüşmek için yatacak

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Haber YorumlarıMGk:

Hangi maç çıktında hakkını vermedin emeğine ellerine sağlık geçmiş olsun KAPTAN

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Küçük Emrah olma yolunda hızla ilerliyor. Vuran, vurana. Önce Wanda, sonra kader

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

kral. Sen iyi ol. düşünme buraları. osimhen batshuayi yerini dolduracaktir. bekliyoruz seni ??????

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