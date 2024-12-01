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Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber

Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Eyüpspor maçında bileğinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Abdülkerim Bardakcı'nın son durumuyla ilgili konuştu. İnce, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" dedi.

Galatasaray'dan Eyüpspor maçında sakatlanan milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın son durumuyla ilgili sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir açıklama geldi.

"DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu. İnce yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlanan Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bırakan deneyimli savunmacı, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası sekerek kenara geldi. 30 yaşındaki stoper oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla yine sekerek gitti ve daha sonra sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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