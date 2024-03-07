Sakaryasporlu Futbolcular Ferizli İmam Hatip Ortaokulu'nda Öğrencilerle Buluştu

Sakaryasporlu bazı futbolcular, Ferizli ilçesinde ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

"Spor Sakarya Projesi" kapsamında Ferizli İmam Hatip Ortaokulu'na gelen futbolcular Rajko Rotman, Hasan Kılıç, Koray Kılınç ve Berat Badak, öğrenciler tarafından meşalelerle karşılandı.

Okulun konferans salonunda öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan futbolcular, daha sonra formaları imzaladı.

Öğrencilerin heyecanını gördükçe kendilerinin de heyecanlandığını belirten Rotman, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Rotman ayrıca, öğrencilerle buluşmalarına vesile olan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Asım Tok, okul müdürü İsmail Belin, beden eğitimi öğretmeni Erhan Duman ve Sakaryaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kapankaya'ya teşekkürlerini iletti.