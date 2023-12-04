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Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaraspor maçına hazırlanıyor

4 Aralık 2023 16:38 Son Güncelleme: 16:39 Abone Ol

Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda oyuncular, çeşitli çalışmalar yaparak maç için hazırlık yapıyor.