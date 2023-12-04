Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaraspor maçına hazırlanıyor
Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda oyuncular, çeşitli çalışmalar yaparak maç için hazırlık yapıyor.
- Sakaryaspor, Türkiye Kupası hazırlıklarına devam ediyor
SAKARYA - Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde başlayan antrenmana yeşil-siyahlılar, yağmur altında devam etti. İdmanda oyuncular, pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Sakaryaspor - Ankaraspor mücadelesi çarşamba günü saat 14.00'te Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.