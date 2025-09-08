Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, deneyimli forvet Wissam Ben Yedder ile anlaşma sağladığını duyurdu. Ben Yedder, kariyerinde Sevilla ve Monaco gibi önemli kulüplerde oynamıştır.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz" denildi.
Kariyerinde Sevilla, Monaco gibi önemli takımlarda oynayan deneyimli forvet son olarak İran'ın Sepahan takımında forma giymişti. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor