Haberler

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i Transfer Etti

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, deneyimli forvet Wissam Ben Yedder ile anlaşma sağladığını duyurdu. Ben Yedder, kariyerinde Sevilla ve Monaco gibi önemli kulüplerde oynamıştır.

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kariyerinde Sevilla, Monaco gibi önemli takımlarda oynayan deneyimli forvet son olarak İran'ın Sepahan takımında forma giymişti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı

Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.