Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular

ABD'nin Kuzey Kore korkusu! Rusya ile son anlaşma rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı

ABD Kongresi, Trump'ın önünü açtı! Yemin edeceği tarih belli oldu
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Sakaryaspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı

Sakaryaspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçta herhangi bir gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Emircan Altıntaş dk. 68), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Erdi Dikmen dk. 90+1), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dylan dk. 75), Simon

Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Emre Tekoğlu, Engin Can Aksoy, Muhammed Himmet Ertürk, Ali Uğurhan Uğurlu, Volkan Eğri, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Sami Gökhan Altıparmak dk. 75), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Rahman Buğra Çağıran dk. 90+1), Mete Kaan Demir (Nalepa dk. 56), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Samed Onur dk. 75), Sinan Osmanoğlu

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Çağrı Fedai, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal, Elias Durmaz

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm, Oğuzhan Berber, Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
img

Kaleci sadece izlemek yetindi! Arda'dan şahane gol
img

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi

İsrail işgal ettiği bölgeden çekildi
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol

Kaleci sadece izlemek yetindi! Arda'dan şahane gol
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Deportiva Minera Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Deportiva Minera Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yusuf Serdar Yücel kimdir? ROKETSAN Yusuf Serdar Yücel neden öldü? ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT'lar grev mi var, grev ne zaman bitecek (İZELMAN, ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA grevde mi)? Arda Güler gol izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi! Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor? Inter Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.