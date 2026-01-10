Haberler

Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularının çabalarının gelecek için umut verici olduğunu ifade etti. Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel ise maçı kontrol ettiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularının bir şeyleri değiştirmek için gösterdiği çabanın kendilerini gelecek adına ümitlendirdiğini söyledi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da maçı kazanmak istediğini dile getirdi.

Oyuna iyi başladıklarını ve iki net pozisyonu değerlendiremediklerini belirten Kutlu, "Ligde her puan çok önemli. Beraberliğe isyan eden bir takım vardı. Oyuncuların bir şeyleri değiştirmek için çabaları, istekleri, arzuları bizi gelecek adına ümitlendiriyor." dedi.

Kazanmayı hak ettiklerini anlatan Kutlu, hakemin maçı çok kötü yönetmediğini ama kritik kararlarının olduğunu kaydetti.

Hakan Kutlu, şöyle konuştu:

"Fiziksel açıdan oynamak istediğimiz seviyeye gelip biraz daha eklentiler yaptığımızda Sakaryaspor'un bu seneyi sorunsuz geçeceğini düşünüyorum. Göstermiş oldukları birliktelik önemliydi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada bir şeyleri değiştirmek isteyen takım istiyordum, bunu gördüm. Sonuç tabii ki önemli ama bu tip maçlarda artık sonuca bakmadan takımın reaksiyonuna bakmak gerekiyor. İyi reaksiyon verdik. Puan da kötü değil ama kazanmamız gerekiyordu."

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, iki takımın da maçta fazla gol pozisyonuna giremediğini söyledi.

Maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Gürsel, "Yediğimiz golden sonra sistemi değiştirdik. Son dakikada da olsa pozisyona girdik. Kazanmak için gelmiştik, 3 puanı istilyorduk. Son haftalarda iyi de oynasak da geriye düşüp çeviremediğimiz maçlar vardı. Tek sevindirici tarafı geriye düşüp maçı beraberliğe getirecek puanı almamız." ifadesini kullandı.

Gürsel, oyun ve puan anlamında play-off potasını yakalamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Şampiyonluğun arkasındaki o detay: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı

Şampiyonluğun arkasındaki o detay
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Taraftarlara seslendi! Gecenin kahramanından bomba mesaj