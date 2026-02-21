Haberler

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini açıkladı. Dalcı, daha önce de kısa bir süre bu görevde bulunmuştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Dalcı, bir maçta görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
