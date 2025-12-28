Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu

SAKARYASPOR'un olağanüstü seçimli genel kongresinde kulübün yeni başkanı Enes Zengin oldu.

Sakaryaspor'da 19 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü seçimli genel kurul, aday çıkmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelendi. Ertelenen kongre öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, Sakaryaspor Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (SBBSK) Başkanı Enes Zengin ile yaptığı görüşmenin ardından Zengin'in adaylığı kamuoyuna açıklandı.

Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, delegelerin oylarıyla Sakaryaspor'un 47'nci başkanı oldu.