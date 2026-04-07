Sakaryaspor, yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Müsabaka, Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak. Sakaryaspor, 33 puanla 18. sırada, Ümraniyespor ise 39 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fatih Tokail yönetecek.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz