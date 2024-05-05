Sakaryaspor, Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Maçta Tuzlaspor'un attığı gollerle Sakaryaspor mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
41.dakikda Sakaryaspor atağında sol kanatta topun başına geçen Dimitrov'un kullandığı frikik kalecide kaldı.
57. dakikada Tuzlaspor atağında topla buluşan Mamba, topu ağlarla buluşturdu ve Tuzlaspor 1-0 öne geçti.
61. dakikada Sakaryaspor atağında oyunu yeni giren Burak Süleyman'In çektiği şut kale direğinden geri döndü.
90+6.dakikada Tuzlaspor'u rahatlatan gol geldi. Tuzlaspor baskı yediği dakikalarda topu kaptıran Sakaryaspor Sadık Baş'ın gölüne engel olamayarak ikinci golü yiyerek sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Rotman, Donkor, Murat Cem Akpınar(Koray Kılınç dk. 73), Hasan Kılıç, Samed Onur(Burak Süleyman dk. 60), Del Valle, Erdi Dikmen (Bülent Cevahir dk. 60), Dimitrov, Oğuz Yıldırım (Sinan Kurt Dk. 79)
Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Ndlovu, Roshı, Berat Can Şanlı, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Awuku, Muhammed Akarslan(Sadık Baş dk. 77), Mahamadou, Mamba(Hasanalizada dk. 82), Hikmet Çiftçi (Aksel Aktaş dk. 90+7), Umar(Stankovski dk. 77), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Çağrı Giritlioğlu
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Selim Ay, Ahmethan Köse, Ali Baran Kanıçok, Mehmet Zahit Çınar, Mehmet Coşkun,
Teknik sorumlu: Andaç Gürkan Kocabıyık
Goller: Mamba (dk. 57) Sadık Baş (90+6)(Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Kasongo, Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Muhammed Akarslan, Stankovski (Tuzlaspor) - SAKARYA