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Sakaryaspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı

Sakaryaspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı
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Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıktan sonra anlaştığı Mustafa Dalcı ile de iş birliğini sonlandırdı. Yönetim sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Dalcı'ya emekleri için teşekkür etti.

Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal'dan sonra anlaştıkları Mustafa Dalcı ile de yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırarak Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Sakaryaspor yönetimi, 30 Ocak tarihinde imza töreni sonrasında takımın başına geçen teknik adam Dalcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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