Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile Yollarını Ayırdı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Sütlü'yü getirdi. Konuya ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı" denildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor