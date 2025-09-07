Haberler

Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile Yollarını Ayırdı
Sakaryaspor, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serhat Sütlü'yü getirdi. Kulüp, konuya ilişkin resmi açıklama yaptı.

Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Sütlü'yü getirdi. Konuya ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı" denildi. - SAKARYA

