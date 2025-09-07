Sakaryaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile Yollarını Ayırdı

Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Sütlü'yü getirdi. Konuya ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı" denildi. - SAKARYA