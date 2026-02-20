Haberler

Sakaryaspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Sakaryaspor, Pendikspor'a 2-0 yenildikten sonra Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Kutlu'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor'un Pendikspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, yönetim kurulu ile bir araya gelen Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kutlu, 29 Aralık 2026 tarihinde başladığı görevini 52 gün sürdürdü. Bu süreçte Sakaryaspor, çıktığı 7 maçtan 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile ayrıldı. Kutlu'nun döneminde rakip ağlar 2 kere havalandırıldı. - SAKARYA

