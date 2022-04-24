Sakaryaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Muhammet Yıldız, Tuncay Ercan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Sakaryaspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

5'inci dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Ömer Bozan topu filelere gönderince takımını 1-0 öne geçirdi.

Teknik direktör Tuncay Şanlı da oyuncularıyla birlikte şampiyonluk sevincine katıldı. Şanlı, "Sakaryaspor olarak şampiyonluğu hak ettik, bugün de bu galibiyetle Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldik" dedi.