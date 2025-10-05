Haberler

Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1'lik skorla geçti. Maçta goller, Eren Erdoğan ve Akuazaoku'dan gelirken, SMS Grup Sarıyer'in tek golü Anziani'den geldi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Emrah Ünal, Selahattin Altay

Sms Grup Sarıyer : Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji (Dk. 75 Urie), Eşref Korkmazoğlu, Muhammed Mert (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Traore, Ömer Bayram (Dk. 81 Camara), Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Anziani), Regattin, Dembele (Dk. 65 Babacar)

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 70 Kobiljar), Salih Dursun (Dk. 46 Batuhan Çakır), Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş, Mete Kaan Demir (Dk. 88 Akuazaoku), Vukovic, Mirza Cihan (Dk. 46 Eren Erdoğan), Burak Çoban, Emre Demir (Dk. 46 Ben Yedder), Kakuta

Goller: Dk. 60 Eren Erdoğan, Dk. 90+1 Akuazaoku ( Sakaryaspor ), Dk. 78 Anziani ( Sms Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 19 Vukovic, Dk. 20 Burak Çoban, Dk. 37 Sadık Çiftpınar, Dk. 74 Eren Erdoğan, Dk. 90+1 Akuazaoku ( Sakaryaspor ), Dk. 38 Traore, Dk. 82 Oğuzhan Berber ( Sms Grup Sarıyer )

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
