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Sakaryaspor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, akşam idmanıyla sezon çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, düz koşu, ısınma hareketleri, istasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezon çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Sakaryaspor Suat Kaya Trendyol Spor Güncel Haberler

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