Sakaryaspor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezon çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.