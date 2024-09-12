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Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, ısınma hareketleri, koordinasyon çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda koordinasyon çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Sakaryaspor Suat Kaya Trendyol sakarya

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