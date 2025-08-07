Sakaryaspor, Salih Dursun ve Umechi Akuazaoku ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 34 yaşındaki defans oyuncusu Salih Dursun ile 22 yaşındaki forvet Umechi Akuazaoku'yu renklerine kattı.

Salih Dursun için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Salih Dursun ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Salih."ifadesine yer verildi.

Salih Dursun, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giymişti.

Akuazaoku'nun transferi ise kulübün sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Umechi Akuazaoku ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Umechi Akuazaoku." paylaşımıyla duyuruldu.