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Sakaryaspor, Salih Dursun'u transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Salih Dursun'u transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Salih Dursun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sakaryaspor Başkan Vekili Semih İlkis ve Futbol Şube Sorumlusu Birol Tüfekçi'nin katılımıyla Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, bir dönem Sakaryaspor'da forma giyen 32 yaşındaki Salih Dursun'un kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salih Dursun, Sakaryaspor'un köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Sakaryaspor gerçekten büyük bir camia ve şartlar ne olursa olsun taraftarın desteği hep kulüpten yana. Bizler de bunun farkındayız. Yeni sezonun sonunu, inşallah Çark Caddesi'nde coşkulu bir kutlamayla getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Salih Dursun Sakaryaspor Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

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