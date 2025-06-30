Sakaryaspor, Sadık Çiftpınar ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.