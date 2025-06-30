Sakaryaspor, Sadık Çiftpınar ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Çiftpınar'a başarılar dilendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
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