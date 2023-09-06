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Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı

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Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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