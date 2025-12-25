Haberler

Sakaryaspor ilk devrenin son maçında yarın Manisa FK'yi konuk edecek

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk devresinin son maçında yarın Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Maç Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da oynanacak. Takım, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle eksikle mücadele edecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk devresinin son maçında yarın evinde Manisa FK ile karşılaşacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Sakaryaspor'da sakatlığı devam eden Mete Kaan Demir, Göktuğ Baytekin ve Batuhan Çakır, Afrika Kupası için milli takımda bulunan Gael Kakuta ve kart cezalıları Caner Erkin ile Sadık Çiftpınar maçta forma giyemeyecek.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 14. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Manisa FK'yi yenerek ligin ilk devresini galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
