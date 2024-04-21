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Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Del Valle'nin attığı gollerle Sakaryaspor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada sol kanattan gelişen Murat Cem Akpınar'ın ortasında ceza sahası içinde Del Valle, topu filelere gönderdi. 2-0

51. dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Dembele'nin vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada ceza sahası dışından Melih İnan'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat Çağlar

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Kasongo dk. 60), Bura Süleyman (Dimitrov dk. 71), Donkor, Murat Cem Akpınar (Samed Onur dk. 86), Hasan Kılıç, Roshi (Koray Kılınç dk. 86), Del Valle (Sinan Kurt dk. 59), Oğuz Yıldırım

Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Berat Badak, Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Erkan Eyibil dk. 82), Bardhi, Görkem Bitin (Melih İnan dk. 64), Camara (Ariyibi dk. 46), Selim Ilgaz (Dembele dk. 46), Mikail Okyar (Şahverdi Çetin dk. 76), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Goller: Del Valle (dk. 18 ve 45) (Sakaryaspor), Melih İnan (dk. 66) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Burak Süleyman (Sakaryaspor), Şahverdi Çetin (Keçiörengücü) - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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