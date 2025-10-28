Haberler

Sakaryaspor, İnegölspor'u 4-0 Geçti

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği İnegölspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Gollerin ikisini Emre Demir, diğerlerini ise Abdurrahman Bayram ve Mirza Cihan kaydetti.

Stat: Yeni Atatürk

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Batuhan Bıyıklı

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Mirza Cihan (Özgür Çoban dk. 89), Emre Demir (Yunus Emre Tekerci dk. 71), Alparslan Demir(Miraç Ertuğrul Bingöl dk. 89), Mehmet Olçay, Burak Altıparmak (Abdülsamed Duran dk. 81), Abdurrahman Bayram, Doğukan Tuzcu, Rıjad Kobiljar (Selim Kütük dk. 81)

İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü(Mete Sevinç dk. 62), Özcan Aydın (Mustafa Mete Etik dk. 61), Taha Recep Cebeci, Orhan Aktaş, Ruhan Arda Aksoy(Enes Yılmaz Dk. 46), Emre Keleşoğlu(Efekan Karayazı dk. 70), Yusuf Tursun, Yücel Candemir (Taner GümüşDk. 46), Hasan Alp Alınoluk

Goller: Emre Demir (dk. 24 ve 33), Abdurrahman Bayram (dk. 41), Mirza Cihan (Dk. 78) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Dursun (İnegölspor) - SAKARYA

