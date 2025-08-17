Sakaryaspor, Iğdır FK'yi 3-2 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta iki takım da birbirlerine karşı ataklarda bulundu, fakat Sakaryaspor, ev sahibi avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil
Sakaryaspor : Szumski, Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 78 Eren Erdoğan), Mambenga (Dk. 68 Akuazaoku), Emre Demir, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu, Kobiljar (Dk. 88 Batuhan Çakır)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 62 Ethemi), Bruno, Eysseric (Dk. 63 Ali Kaan Güneren), Rotariu (Dk. 73 Camara), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Caner Cavlun, Eyüp Akcan (Dk. 74 Avramovski), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu
Goller: Dk. 3 ve 19. Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 8 Mambenga, Dk. 39 Emre Demir, Dk. 71 Akuazaoku ( Sakaryaspor )
Kırmızı kartlar: Dk. 82 Ethemi, Dk. 90+2 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 86 Emre Demir ( Sakaryaspor )
Sarı Kartlar: Dk. 10 Eyüp Akcan, Dk. 45 Burak Bekaroğlu, Dk. 50 Caner Cavlun (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.