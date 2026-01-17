Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, Rüstemler Tesisleri'nde taktik çalışmalar yaptı ve yarın maçın oynanacağı Iğdır'a gidecek.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, yarın maçın oynanacağı Iğdır'a gidecek.
Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı takım, ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor