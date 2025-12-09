Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlı takım, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Öte yandan Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, antrenmanı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Doğan ve Alemdar, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vali Doğan, sezonun başından itibaren süreci takip ettiklerini, bulunulan noktanın kötü olmadığını belirtti.

Sakaryaspor'un her zaman arkasında olduklarına dikkati çeken Doğan, "Doğru destek ve yüksek motivasyonla çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Sizler de üzerinize düşeni yaptığınız sürece güzel sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki sürecin inşallah daha olumlu ilerlemesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alemdar ise futbolcuların sahadaki mücadelesine ve emeğine saygı duyduğunu, kulübün şehir için yalnızca takım değil, aynı zamanda marka olduğunu aktardı.

Sakaryaspor'un geçmişinin başarılarla dolu olduğunu ve ülke sporuna futbolcular kazandırdığını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sizlerle ilk buluşmamda söylediğim gibi bu kulüpte kimsenin alacağı kalmaz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Zorluklara rağmen mücadele ettiniz, emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki hep birlikte başarılı olacağız. Bugünü bir milat olarak görün. Sadece kimseyi düşünmeden sahaya odaklanın. Bu takımı el ele vererek daha güçlü hale getireceğiz."