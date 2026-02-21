Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile anlaştı

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Hakan Kutlu'dan yerine teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı