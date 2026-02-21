Haberler

Sakaryaspor, Mustafa Dalcı ile anlaştı

Sakaryaspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırarak, Mustafa Dalcı'yı teknik direktör olarak göreve getirdi. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Hakan Kutlu'dan yerine teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı" denildi. - SAKARYA

