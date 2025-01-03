Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 6 Ocak'ta evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçı için idmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki çalışmalar ısınma, koşu ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ve istasyon çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sonlandı.
Yeşil-siyahlılar, 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor