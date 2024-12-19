Sakaryaspor Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına devam ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasındaki Erzurumspor FK maçı için antrenman yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla tamamlandı. Sakat oyuncular Salih Dursun ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.
- Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisinde
SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Sapanca Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlılar, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği idmanı, taktik çalışma ile tamamladı.
Sakatlıkları sebebiyle Salih Dursun ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ŞİMŞEK - Spor