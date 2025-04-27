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Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yı 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Gol, Emre Demir tarafından 53. dakikada kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

Sakaryaspor: Szumski, Bülent Uzun, Atanas (Rayane dk. 56), Oğuzhan Çapar, Emer Demir (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 73), Muhammed Himmet Ertürk (Emircan Altıntaş dk. 66), Nkoulou Ndoubena, Burak Altıparmak, Mendy, Burak Çoban (Batuhan Çakır dk. 84), Simon

Yedekler: Yunus Emre Tekoğlu, Yavuz Selim Tantan, Engin Can Aksoy, Temel Çakmak, Alparslan Demir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Guram, Muhammed Furkan Özhan (Yakup Kırtay dk. 18, Mamba dk. 57), Roshi, Mustafa Yumlu, Azubuıke, Sylla, Orhan Ovacıklı (İlkan Sever dk. 88), Teklic

Yedekler: Mehmet Bakırbaş, Gökhan Akkan, Hasan Artarslan, Mehmet Taş, Sefa Akgün, Salih Sarıkaya Toni Tasev

Teknik direktör: Hakan Kutlu

Gol: Emre Demir (dk. 53) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Simon, Burak Çoban, Burak Altıparmak, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor), Yakup Kırtay, Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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