Sakaryaspor, Erokspor'u 2-0 Mağlup Ederek Sezonu Tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Aabid Rayane'nin şutunu kaleci Canberk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Mendy Mamadou'nun kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

24. dakikada Furkan Orak'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde kaleci Szumskı son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

67. dakikada Erokspor'un atağa çıkarken savunmada yaptığı pas hatasında topu alarak ceza sahası içine giren Burak Çoban'ın yaptığı ilk vuruşta kaleci Canberk başarılı oldu. Pozisyonun devamında kaleciden dönen meşin yuvarlağı Burak ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör, Erdal Yılmaz

Sakaryaspor: Jakub Szumskı, Serkan Yavuz, Nkoulou Nboubena, Oğuzhan Çapar, Bülent Uzun, N. Etienne Simon, Burak Altıparmak, Emre Demir (Ömer Şişmanoğlu dk. 80), Aabid Rayane (Kakuta Mambenga dk. 77), Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 90), Mendy Mamadou

Yedekler: İsmail Çipe, Kahraman Demirtaş, Atanas Vasilev Kabov, Engin Can Aksoy, Himmet Ertürk, Batuhan Çakır, Alparslan Demir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Erenler Erokspor: Canberk Yurdakul, Furkan Orak, Francis Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Metehan Mert, Mücahit Albayrak (Eşref Korkmazoğlu dk. 75), Garcia Quintela (Ufuk Akyol dk. 46), Samuli Laine (Yusuf Yucer dk. 88), Ryan James Jack (Berkay Aydoğmuş dk. 75), Ayobami Kayode, Hamza Catakovic (Da Silva Vitoria dk. 60)

Yedekler: Muhammed Arda Kahveci, Ercüment Kafkasyalı, Metin Nilifırka, Emir Atik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Mendy Mamadou (dk. 13), Burak Çoban (dk. 67) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Burak Çoban (Sakaryaspor), Furkan Orak (Esenler Erokspor) - SAKARYA