Sakaryaspor Dimitrios Kolovetsios'u Transfer Etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.
Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor