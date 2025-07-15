Sakaryaspor Dimitrios Kolovetsios'u Transfer Etti

Sakaryaspor Dimitrios Kolovetsios'u Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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