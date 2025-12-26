Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, Manisa FK maçında 'Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar' pankartı ile sahaya çıkarak, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu. Pankarttaki karekod ile AA'nın gölün durumu hakkında hazırladığı içeriklere erişilebiliyor.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK'yi konuk eden Sakaryaspor, sahaya Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.
AA'nın "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasıyla, gölün mevcut durumu, korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve suyun çekilmesinin etkilerine ilişkin içerikler oluşturuldu.
Bu kapsamda Sakaryasporlu futbolcular, haftanın açılış maçında sahaya AA tarafından hazırlanan "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.
Gölün durumu ve su tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanan pankarttaki karekod okutulduğunda dosya haber kapsamında hazırlanan içeriklere ulaşılabiliyor.