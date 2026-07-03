Sakaryaspor'un teknik direktörü Ümit Bozkurt oldu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Bozkurt ile anlaştığını duyurdu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Ümit Bozkurt getirildi.
Kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ümit Bozkurt ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Ümit Bozkurt."
Kaynak: AA / Aziz Güvener