Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor, teknik direktör Dalcı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Dalcı'ya verdiği emekler için teşekkür etti.

Kulübün açıklamasında "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sakaryaspor, Dalcı yönetimindeki 9 müsabakada, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
