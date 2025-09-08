Sakaryaspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Serhat Sütlü Göreve Getirildi

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Serhat Sütlü getirildi.

Sakaryaspor yönetimi, Boluspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı. Milli araya teknik direktörsüz giren yeşil-siyahlılar, bugün akşam saatlerinde görüştüğü Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı. Sütlü, daha önce Kasımpaşa'da Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.