Haberler

Sakaryaspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Serhat Sütlü Göreve Getirildi

Sakaryaspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Serhat Sütlü Göreve Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Boluspor maçındaki kötü sonuç sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırarak Serhat Sütlü ile anlaştı. Sütlü, daha önce Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Serhat Sütlü getirildi.

Sakaryaspor yönetimi, Boluspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı. Milli araya teknik direktörsüz giren yeşil-siyahlılar, bugün akşam saatlerinde görüştüğü Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı. Sütlü, daha önce Kasımpaşa'da Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.