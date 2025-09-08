Sakaryaspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Serhat Sütlü Göreve Getirildi
1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Boluspor maçındaki kötü sonuç sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırarak Serhat Sütlü ile anlaştı. Sütlü, daha önce Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Serhat Sütlü getirildi.
Sakaryaspor yönetimi, Boluspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı. Milli araya teknik direktörsüz giren yeşil-siyahlılar, bugün akşam saatlerinde görüştüğü Serhat Sütlü ile anlaşma sağladı. Sütlü, daha önce Kasımpaşa'da Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor