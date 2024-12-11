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Sakaryaspor'da Mesut Bakkal: Her Maç Final Niteliğinde

Sakaryaspor'da Mesut Bakkal: Her Maç Final Niteliğinde
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Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, devre arasına kadar oynanacak maçların final niteliğinde olduğunu belirtti. Takımın hazırlıkları devam ederken, hedef 17 puanla alt sıralardan kurtulmak.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor'da teknik adam Mesut Bakkal, devre arasına kadar oynanacak tüm maçların final niteliği taşıdığını söyledi.

Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Basın mensuplarına açık olarak yapılan idman düz koşu ve istasyon çalışması ile devam etti. Yeşil-siyahlılar, antrenmanı 5'e 2 top kapma ve çift kale maç ile sonlandırdı. Sakarya temsilcisi 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Iğdır FK ile karşılaşacak. Oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 17 puanla 18. sırada olan Sakaryaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal ise devre öncesinde oynanacak her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi. Bakkal, "Düşüncemiz, anlaşmamız devreye kadar aldığımız kadar puanı alıp devrede yapacağımız takviyelerle çok daha iyi bir konuma gelmek. Kıt kanaatte olsa da oynayan grup bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burası için Cumhur Genç ve yönetimi bir şans, takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yapamayacak bir kadro değil. Bundan sonraki Iğdır ve Erzurum maçları bizim için final niteliğinde olacak. 17 puandayız ama diğer takımlarla aramızda da çok fark yok. Geldiğimiz günden beri eksildik, bunu çokta dile getirmek istemiyorum sanki bunun arkasına sığınıyor gibi görünüyorum ama gerçek bu. Toplayabildiğimiz kadar puanı toplayacağız, 2 hafta sonra işimize bakacağız. Iğdır ve Erzurum'dan alabileceğimiz puanlar bizi çok farklı noktaya getirebilir" dedi.

"Bu saatten sonra oynayanın ne yaptığı önemli"

Camia olarak, birlik olmaları gerektiğini belirten Bakkal, "Takımın eleştirilmesi, takımın öyle veya böyle yapıyormuş denilmesi çok yanlış. Önemli olan burada Sakaryaspor. Aslında maçta kimin ne oynadığı önemli değil. Bu saatten sonra oynayanın ne yaptığı önemlidir. İnşallah bu iki maçı iyi geçirip sonra yapılacak işlere bakacağız. Adam alacağız bunun farklı bir alternatifi yok. Almak zorundasın, net. Buraya gelirken ki konuşmamız zaten 'Devreye kadar gidelim, devrede toplayalım ve sonra devam edelim' şeklindeydi. Son haftalarda oyuncu değiştiremiyoruz, şimdi de iki tane oyuncum geldi diye keyifliyim" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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