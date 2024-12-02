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Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 Geçti

Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 Geçti
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Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Mesut Bakkal, oyuncularını galibiyetlerinden dolayı tebrik ederken, yaşanan sakatlıklar ve zor şartlara rağmen mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Yarından itibaren bakacağız kim sağlam kim eksik, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, inanılmaz mücadele göstererek galibiyet elde eden oyuncularını tebrik etti.

Takımda cezalı ve sakat oyuncuların olduğuna işaret eden Bakkal, "Şu anda altyapıdan 4 oyuncu kadroda. Elimizde kalan 11-12 tane aslan yürekli adamlar var. Onlar bu maçı çevirmesini bildiler." dedi.

Oyun ve saha anlamında inanılmaz sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Bakkal, "Özellikle çalışma sahalarımızda inanın toprakta çalışıyoruz. Bu sakatlıkların başlıca sebebi bu. Bu şartlarda mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakkal, oyun anlamında ilk devre çok pozisyon verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geriye düştük ve maçı çevirmesini bildi çocuklar. Onun için hakikaten övgüye değer, kıt kanaat mücadele etmeye çalışan bir grup var. Ligin en moralli ve bize inanılmaz dirençle gelen Bolu'yu yenmeyi başardılar. İkinci devre direndik, en azından direnmeyi öğrendiler. Direnen, savaşan oyuncu grubunu tebrik ediyorum. Bu viraj maçıydı. Yarından itibaren bakacağız kim sağlam kim eksik, yolumuza devam edeceğiz."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Sakarya'ya kazanmaya geldiklerini söyledi.

Sakaryaspor'u mücadelesinden dolayı kutlayan Kahraman, "Çok iyi başlamadığımız bir ilk yarı vardı. Özellikle ilk 20 dakika rakip daha çok oyunumuzu bozmaya çalıştı. 20'nci dakikadan sonra gol bulduk, golden sonra topa sahip olan takım bizdik." dedi.

Devreye girmeye hazırlanırken rakip takımın skoru eşitlediğini aktaran Kahraman, şunları söyledi:

"İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyorduk ama yine duran toptan, hiç alakası olmayan bir pozisyonda golü yedik. Böyle olunca biraz oyundan düştük. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyunu dengeledik. Avramovski ile net ceza sahası içinden 3 şutumuz var, gol olabilirdi ama değerlendiremedik. Beklentimin altında bir maç geçti. Maçı kaybettik, buradan ders çıkarıp önümüzdeki hafta içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz ki üste tutunabilelim."

Kaynak: AA / Onur Orhan - Spor
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