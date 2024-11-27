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Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde antrenman yapan takımda bazı oyuncular tedavi nedeniyle yer almadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından yarı sahada taktik çalıştı.

Sakarya ekibinde tedavileri süren Murat Cem Akpınar ile Engin Can Aksoy antrenmana katılmazken Bülent Uzun takımdan ayrı salonda idman yaptı.

Sakarya temsilcisi, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Sakaryaspor ile Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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