Sakaryaspor, Bolu'daki Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.

Antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, gazetecilere, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını verimli geçirdiklerini söyledi.

Futbolcuların özverili çalıştığını belirten Buz, "Bu kamp çok önemli. İlk etapta fiziksel anlamda çalışmalarımızı yaptık. Sezon kolay olmayacak. O yüzden çok sıkı çalıştık. Herkes de enerji dolu çalıştı." dedi.

Buz, şu ana kadar 8 transfer yaptıklarını, takımda takviye gereken pozisyonlar olduğunu kaydetti.

Sakaryaspor'un Süper Lig özlemi duyan büyük bir camia olduğunu dile getiren Buz, "Süper Lig'de olması gerekiyor. Ben bunu ne kadar söylesem azdır. Bu tür camialar her zaman futbol zevkimizi, kalitemizi yükselten camialardır. Ben de kendi camiama çok güveniyorum. Bu konuda iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Dimitrios Kolovetsios ve Alaaddin Okumuş gibi isimleri kadrolarına kattıklarını hatırlatarak, "Transferlerimiz devam ediyor. Bu konuda çok sıkı çalışmamız var. Koordineli şekilde transfer komitesi, yönetimimiz ve biz burada çalışıyoruz. Yani transferlerin gelmesi, erken gelmesi, doğru transferlerin yapılması çok önemli. Biz de bunlar üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Caner Erkin de ilk etap hazırlık kamplarının güzel geçtiğini söyledi.

Daha çok koşu ve toparlanmaya yönelik antrenmanlar yaptıklarını aktaran Erkin, "Bugün son antrenmanı bitirip 2 günlük izne çıkacağız. Ondan sonra yine döneceğiz kampa." dedi.

Erkin, Sakaryaspor'un büyük bir camia olduğuna işaret ederek, "Böyle taraftarları olan camianın her zaman Süper Lig'de olması lazım. Onu hak ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde oynayıp Sakaryaspor'u Süper Lig'e taşımaya çalışacağız. Sezon sonunda bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben de buraya onun için geldim, öncülük yapmaya. İnşallah hep beraber takım arkadaşlarımla, hocamızla, yönetimimizle, başkanımızla Süper Lig'e taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.